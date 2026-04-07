Такер Карлсон заявил о религиозной войне из-за Трампа - РИА Новости, 07.04.2026
17:36 07.04.2026 (обновлено: 18:12 07.04.2026)
Такер Карлсон заявил о религиозной войне из-за Трампа

Журналист Карлсон: издевки Трампа над Аллахом могут разжечь религиозную войну

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может спровоцировать религиозную войну своими насмешками над Аллахом, заявил американский журналист Такер Карлсон, комментируя его грубое требование к Ирану открыть Ормузский пролив.
"Кем ты себя возомнил? Ты публикуешь твит с нецензурным словом в пасхальное утро? <…> Очевидно, ты насмехаешься над религией Ирана. Ладно, если ты хочешь религиозную войну — это отличная идея", — сказал он в эфире на YouTube-канале.
Журналист отметил, что "ни один порядочный человек не позволит себе глумиться над верой других людей".
В воскресенье глава Белого дома нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив. Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным Ирану странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
На днях Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их покупать энергоносители у США.
По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
