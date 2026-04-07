01:30 07.04.2026 (обновлено: 12:26 07.04.2026)
Такер Карлсон сделал заявление из-за ситуации на Ближнем Востоке

Такер Карлсон: атака США на Иран грозит миру великой депрессией и голодом

© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Атака США на Иран грозит миру великой депрессией и голодом из-за закрытия Ормузского пролива, заявил американский журналист Такер Карлсон.
"Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникерство или истерия, это математика: 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия", — сказал он в новом выпуске своего шоу.
Как считает журналист, удобрений из-за проблем с проходом через Ормузский пролив не хватит не только жителям Африки — похожее ждет и Штаты.
"Это все равно произойдет", — предупредил соотечественников Карлсон.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
