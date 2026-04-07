Андрей Каприн: средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет

Средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет, граждане начали более внимательно относиться к профилактическим обследованиям, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн. Он также рассказал, как снизить риск развития рака и кто чаще всего им болеет, а также раскрыл подробности создания отечественной вакцины от меланомы кожи. Беседовала Ангелина Зайцева.

— Андрей Дмитриевич, какая сейчас ситуация с онкологическими заболеваниями в России? Сколько человек болеют раком? Как вы считаете, будет ли это число снижаться?

— В силу особенностей сбора и обработки статистических данных пока мы опираемся на данные 2024 года. И эти данные отражают важную тенденцию: при сохранении высокого числа впервые выявленных случаев одновременно растет и количество пациентов, успешно прошедших лечение и находящихся под диспансерным наблюдением. На конец 2024 года на учете в России состояли более 4,3 миллиона человек, и важно, что этот показатель вовсе не означает ухудшение ситуации, а напротив, говорит о развитии системы специализированной медицинской помощи. Все больше пациентов живут долго после постановки диагноза и лечения, находятся в ремиссии и сохраняют активность. А рост выявляемости во многом связан с улучшением диагностики и расширением программы диспансеризации. Мы чаще находим онкозаболевание на ранних стадиях, а значит, с большим успехом можем его лечить и чаще — перевести в наблюдаемую форму.

Что касается перспектив снижения общего числа случаев рака, нужно быть реалистами: по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире абсолютное число случаев онкологических заболеваний будет только расти. Заболеваемость раком — демографический показатель, он связан с увеличением средней продолжительности жизни и, соответственно, со старением населения. А вы знаете, что распространенность онкологических заболеваний среди пожилых выше? И наша задача вовсе не "обнулить" статистику, а обеспечить увеличение процента раннего выявления рака, доступное и своевременное лечение и высокое качество жизни пациентов.

— В каких регионах чаще выявляют рак? Омолодился ли рак в России?

— Я бы не стал выделять какой-то один регион как "лидера" по онкологическим заболеваниям. Территориальные различия действительно существуют, но они связаны прежде всего не с географией как таковой, а с образом жизни населения, экологической нагрузкой, уровнем урбанизации и возрастной структурой. Например, на промышленных территориях выше доля опухолей органов дыхания, в южных регионах чаще регистрируются кожные новообразования из-за интенсивной инсоляции. При этом принципиально важно другое: риск заболеть есть в любой точке мира.

Мне бы хотелось подчеркнуть, что онкологическая служба развивается по всей стране, внедряются современные методы диагностики и лечения, действует единая система маршрутизации, позволяющая направлять пациента туда, где ему будет оказана квалифицированная помощь. Что касается "омоложения" рака, здесь нужно быть аккуратными с формулировками. Средний возраст пациентов в целом остается стабильным, и основной пик первичного выявления по-прежнему приходится на возраст 65 лет и старше. Да, мы наблюдаем рост абсолютных цифр в отдельных более молодых возрастных группах, но это не означает, что рак стал "болезнью молодых". Во многом это отражение лучшей диагностики и более внимательного отношения к профилактическим обследованиям, что мне как онкологу крайне отрадно отмечать.

— Недавно Минздрав разрешил использование в клинической практике вакцины от меланомы. Оцените, пожалуйста, доступность препарата.

— Речь идет о персонализированной противоопухолевой мРНК-вакцине, которая создается индивидуально для конкретного пациента на основе молекулярно-генетического "портрета" его опухоли. Ее задача — активировать собственную иммунную систему так, чтобы она распознавала и уничтожала именно опухолевые клетки. На сегодняшний день применение технологии рассматривается в строго определенных клинических ситуациях, прежде всего при метастатической меланоме. Это не массовый препарат "для всех", а высокоточная персонализированная терапия, которая назначается по четким медицинским показаниям. Процесс ее получения связан с проведением молекулярно-генетического анализа опухоли, формированием индивидуальной конструкции и последующим применением в рамках комплексного лечения. Все организационные механизмы будут регулироваться действующими нормативами и порядком оказания медицинской помощи. Говоря о доступности, нужно понимать: это этап внедрения сложной инновационной технологии. Расширение ее применения будет происходить поэтапно, по мере накопления клинического опыта и нормативного оформления.

— В каком возрасте в России чаще всего выявляют рак? Какое соотношение мужчин и женщин? И какой вид рака в России превалирует?

— Гендерное распределение в целом остается стабильным: около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% — у мужчин. За последние десять лет это соотношение практически не изменилось. Что касается возраста, выше мы уже коснулись этого вопроса, повторюсь, основной пик первичного выявления по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет. За последнее десятилетие он вырос всего примерно на год — с 64 до 65 с небольшим лет, что отражает общую демографическую тенденцию старения населения, а не "омоложение" рака. Если говорить о структуре заболеваемости, более 80% случаев формируют наиболее распространенные локализации. У женщин лидирует рак молочной железы, у мужчин — опухоли предстательной железы. В общей структуре также значительную долю занимают опухоли кожи (без меланомы), ободочной и прямой кишки, тела матки, лимфатической и кроветворной системы, почки, щитовидной железы, легкого и желудка.

— Какие новообразования должны вызывать беспокойство? Действительно ли люди с большим количеством родинок имеют повышенные риски развития рака кожи?

— Поводом для обращения к врачу должны быть любые новые или изменяющиеся образования на коже и слизистых, а также симптомы, которые сохраняются длительно и не имеют понятного объяснения. В отношении кожи особенно важно обращать внимание на появление новой родинки во взрослом возрасте, изменение ее формы, цвета, размера, появление асимметрии, неровных краев, кровоточивости или зуда. Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту. Что касается большого количества родинок — действительно, существует установленная связь между числом невусов и риском развития меланомы. Люди со множественными пигментными образованиями относятся к группе повышенного внимания и должны регулярно проходить дерматоскопическое обследование. Однако само по себе наличие родинок совсем не означает, что человек обязательно заболеет. Важна совокупность факторов — фототип кожи, интенсивное ультрафиолетовое воздействие, наследственная предрасположенность. Главное — не паниковать и не искать у себя болезнь, а выстроить разумную систему наблюдения и профилактики: защищать кожу от избыточного солнца, не злоупотреблять соляриями и раз в год проходить профилактический осмотр. Ранняя диагностика позволяет выявлять опухоли на стадии, когда лечение максимально эффективно и малотравматично.

— Какие виды рака могут передаваться по наследству? С какого возраста в этой связи необходимо начать проходить обследования?

— В действительности существует группа злокачественных заболеваний, в развитии которых доказана наследственная предрасположенность. В первую очередь это рак молочной железы и яичников при мутациях в генах BRCA, ряд форм колоректального рака, рак предстательной железы, щитовидной железы, некоторые опухоли поджелудочной железы и меланома. Но я хочу подчеркнуть, что наследственный фактор — это не равно болезнь, это лишь фактор риска, который позволяет вовремя выстроить правильную систему наблюдения за своим здоровьем. Если в семье были случаи онкологических заболеваний у близких родственников, особенно в относительно молодом возрасте, необходимо обсудить это с врачом и при необходимости пройти молекулярно-генетическое тестирование. В таких ситуациях программа наблюдения может начинаться раньше общепринятых сроков и быть более индивидуальной. При этом напомню, что в России уже много лет действует системная модель профилактики и раннего выявления для всего населения. С 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно. В ее программу помимо базовых обследований включены семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике. Таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров, в том числе на сайте нашего Центра и портале Минздрава Takzdorovo.ru. Самое важное — не ждать симптомов, а использовать уже существующие возможности для раннего выявления и сохранения своего здоровья.

— Какие привычки следует соблюдать для профилактики рака? Что может помочь снизить риск заболеть или улучшить состояние?

— Если говорить о доказанных мерах профилактики, они достаточно понятны и во многом совпадают с общими принципами здорового образа жизни. Прежде всего — отказ от курения, которое остается одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний, и это касается не только рака легких, но и злокачественных новообразований многих других органов, например мочевого пузыря.

Второй важный фактор — умеренное отношение к алкоголю. Третий — контроль массы тела и регулярная физическая активность. Важно также и рациональное питание без экстремальных диет, но с достаточным количеством овощей, клетчатки и снижением доли переработанного мяса. Не стоит забывать о защите кожи от избыточного ультрафиолета и разумном отношении к солнечному воздействию. Отдельно подчеркну: ни БАДы, ни "народные" методы не имеют доказанной противоопухолевой эффективности. Самая эффективная профилактика — это регулярное посещение врачей и прохождение диспансеризации. Ранняя диагностика позволяет выявить заболевание тогда, когда его можно вылечить или контролировать с минимальными последствиями для качества жизни. Но главное в этом вопросе — не превращайте заботу о здоровье в тревожность. Системный подход, регулярные обследования и ответственное отношение к себе дают гораздо больший эффект, чем любые радикальные меры.

— Сколько препаратов от онкологических заболеваний уже создано в России? Сколько находятся еще в разработке?

— Мы как медицинский центр не ведем сводный реестр всех разработок, это зона ответственности регулятора и производителей. Но общую тенденцию можно обозначить достаточно четко. В сегменте классической химиотерапии — цитостатиков — сегодня фактически достигнута почти полная локализация: подавляющее большинство этих препаратов производится в России, и клиническая практика от этого не пострадала. В области таргетной терапии и иммуноонкологии ситуация за последние годы существенно изменилась. Ключевые моноклональные антитела выпускаются отечественными производителями, а препараты с истекшей патентной защитой активно воспроизводятся в форме российских дженериков и биоаналогов. По эффективности они сопоставимы с оригинальными средствами. При этом мы уже не говорим только о воспроизведении. В стране появились собственные оригинальные иммунопрепараты, разработанные с нуля и прошедшие клинические исследования. Это качественно новый уровень фармацевтической независимости. Параллельно ряд международных компаний локализовал часть производственных процессов в России, что повышает устойчивость поставок. Таким образом, сегодня можно говорить о формировании устойчивой системы лекарственного обеспечения с развитием как воспроизводимых, так и оригинальных отечественных препаратов.

— Как понять, что заболел раком? Назовите главные симптомы.

— Вот тут и скрывается самое опасное заблуждение, что человек обязательно должен что-то заметить или почувствовать. Почему? Дело в том, что на ранних стадиях рак чаще всего никак себя не проявляет или маскируется под привычные нам симптомы — усталость, кашель, температура… Именно поэтому мы — врачебное сообщество — так настаиваем на регулярной диспансеризации: ориентироваться только на самочувствие недостаточно! Тем не менее есть так называемые сигналы настороженности, которые нельзя игнорировать, их появление должно стать поводом для незамедлительного обращения к врачу. Это необъяснимая потеря веса, длительная слабость и повышение температуры без очевидной причины, изменения на коже, появление новых родинок во взрослом возрасте, уплотнений в молочной железе или других тканях, затяжной кашель, изменения стула или мочеиспускания, кровянистые выделения, которые раньше не наблюдались. Важно и то, что любые симптомы, сохраняющиеся больше двух-трех недель без улучшения, требуют консультации врача. Но ключевой момент в другом: отсутствие симптомов не означает отсутствие болезни. Именно поэтому ранняя диагностика остается самым надежным способом выявления онкологического процесса на стадии, когда он поддается радикальному лечению максимально эффективно.

— В связи со стремительным развитием медицины действительно ли мировая наука стоит на пороге победы над раком?

— Онкология как наука действительно развивается очень быстро и за последние десятилетия изменилась радикально, становясь все более мультидисциплинарной. Появились таргетные препараты, иммунная терапия, клеточные технологии, высокоточная лучевая и роботизированная хирургия, появляются новейшие методики ядерной медицины. Все это уже сегодня позволяет продлевать жизнь и спасать пациентов в ситуациях, которые еще недавно считались безнадежными. Но рак — это не одно заболевание, а сотни различных нозологий с разной биологией и разным поведением. Поэтому говорить, что рак когда-то будет полностью побежден, некорректно. Скорее мы движемся к тому, чтобы все больше форм рака становились либо излечимыми на ранних стадиях, либо хроническими и управляемыми на поздних. Мировая наука стоит не на пороге окончательной победы, а на этапе глубокого понимания молекулярной природы опухолей. А это уже совсем другой подход к лечению злокачественного процесса. И если эта тенденция сохранится, то в ближайшие годы мы будем видеть дальнейшее снижение смертности и рост продолжительности жизни пациентов. Это и есть реальный, практический результат развития науки онкология.

— Если мы победим рак или начнем его лечить инновационными методами, как это отразится на продолжительности жизни?