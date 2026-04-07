Британские власти запретили въезд в страну Канье Уэсту, сообщил Sky News

По словам Уэста, за его помешательством на нацистской символике и антисемитизме в последние годы стояли именно маниакальные периоды, один из которых случился в начале 2025 года: тогда рэпер впал в подобное состояние на четыре месяца. Он отметил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Цензори.