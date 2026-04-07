Британские власти запретили въезд в страну Канье Уэсту, сообщил Sky News

ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Британские власти запретили въезд в страну для участия в лондонском рэп-фестивале скандально известному американскому рэперу Канье Уэсту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Правительство запретило въезд в Великобританию Канье Уэсту для участия в качестве хэдлайнера на фестивале Wireless", - передает телеканал.
Как отмечается, решение принято на почве того, что присутствие рэпера в стране "не способствует общественному благу".
Британский премьер Кир Стармер 5 апреля заявил, что обеспокоен запланированным выступлением Уэста в Лондоне на фестивале Wireless. С призывом запретить Уэсту въезд также выступал лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви и ряд других парламентариев.
В 2025 году в День Победы, который в Европе и США отмечают 8 мая, Уэст выпустил трек, прославляющий Адольфа Гитлера, а позже представил мерч со свастикой. В ноябре прошлого года рэпер принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания. Свои действия музыкант оправдал биполярным расстройством, спровоцированным травмой, полученной 25 лет назад в ДТП.
По словам Уэста, за его помешательством на нацистской символике и антисемитизме в последние годы стояли именно маниакальные периоды, один из которых случился в начале 2025 года: тогда рэпер впал в подобное состояние на четыре месяца. Он отметил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Цензори.
