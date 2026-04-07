Израиль атаковал нефтехимический комплекс в Иране

11:29 07.04.2026
Израиль атаковал нефтехимический комплекс в иранском Ширазе

Израильский истребитель. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударе по нефтехимическому комплексу в Ширазе на юго-западе Ирана.
"В понедельник... ЦАХАЛ нанес удар по еще одному нефтехимическому комплексу в Ширазе... где производилась азотная кислота для нужд вооруженных сил Ирана. Азотная кислота является критически важным материалом, используемым в производстве взрывчатых веществ и других критически важных материалов в рамках разработки баллистических ракет", - говорится в заявлении для прессы.
В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что ЦАХАЛ атаковала крупнейший в Иране нефтехимический комплекс, на который приходится примерно 50% нефтехимического производства в стране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
