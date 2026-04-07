Израиль зафиксировал новый запуск ракет из Ирана - РИА Новости, 07.04.2026
09:34 07.04.2026
Израиль зафиксировал новый запуск ракет из Ирана

Израиль зафиксировал новый запуск ракет из Ирана, ведет их перехват

© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской ПВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской ПВО. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.
Как убедился корреспондент РИА Новости, жители центральной части страны и в частности Тель-Авива получили раннее оповещение об угрозе обстрела на мобильные телефоны.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Конец близок: Иран отверг ультиматум, у Трампа не осталось выбора
