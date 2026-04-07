США и Израиль перешли все границы, заявил постпред Ирана при ООН

ООН, 7 апр – РИА Новости. США и Израиль перешли все правовые, моральные и гуманитарные границы, совершив военные преступления в отношении Ирана, заявил постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.
"За последние 39 дней этой жестокой войны против Ирана американо-израильские агрессоры перешли все правовые, моральные и гуманитарные границы, совершив грубые нарушения и военные преступления", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.