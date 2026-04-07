Захарова прокомментировала слова Гутерреша об Иране

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша об отсутствии оправдания ударам по гражданской инфраструктуре Ирана и задалась вопросом, применима ли эта оценка к действиям Владимира Зеленского и событиям в Газе.
Во вторник генсекретарь ООН выразил обеспокоенность в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану и отметил, что не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению.
"Это же не только про США и Иран, да? Это и про Зеленского, который не может, с точки зрения Генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей - мы правильно поняли? И про страдания газаветян тоже? И про все нападения натовцев последних десятилетий от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии? Можем зафиксировать универсальный характер этой сакраментальной фразы, этого откровения Гуттереша под занавес карьеры?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
