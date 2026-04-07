Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 07.04.2026 (обновлено: 12:30 08.04.2026)
Папа Римский назвал угрозы Ирану неприемлемыми

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПапа Лев XIV выступает перед СМИ по поводу американо-израильского конфликта с Ираном. 7 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАТИКАН, 7 апр – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV назвал угрозы всему иранскому народу неприемлемыми после ультиматума со стороны США.
"Сегодня, как мы все знаем, в адрес всего народа Ирана поступила угроза. Это совершенно неприемлемо! Здесь, безусловно, есть вопросы международного права, но еще важнее то, что это моральный вопрос, касающийся блага народа в целом", - заявил он журналистам у своей резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом.
Президент США 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"Давайте помнить о невинных: детях, стариках, больных, о стольких людях, которые уже стали или станут жертвами этой продолжающейся войны, и напомним всем, что нападения на гражданскую инфраструктуру противоречат международному праву и являются также признаком ненависти, разделения и разрушения, на которые способен человек", - приводит слова понтифика портал Vatican News.
В минувший четверг папа Лев после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих, воюющих против Ирана "во имя Иисуса", заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Пит ХегсетИисус Христос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала