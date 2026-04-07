Папа Римский назвал угрозы Ирану неприемлемыми

ВАТИКАН, 7 апр – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV назвал угрозы всему иранскому народу неприемлемыми после ультиматума со стороны США.
"Сегодня, как мы все знаем, в адрес всего народа Ирана поступила угроза. Это совершенно неприемлемо! Здесь, безусловно, есть вопросы международного права, но еще важнее то, что это моральный вопрос, касающийся блага народа в целом", - заявил он журналистам у своей резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом.
Президент США 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"Давайте помнить о невинных: детях, стариках, больных, о стольких людях, которые уже стали или станут жертвами этой продолжающейся войны, и напомним всем, что нападения на гражданскую инфраструктуру противоречат международному праву и являются также признаком ненависти, разделения и разрушения, на которые способен человек", - приводит слова понтифика портал Vatican News.
В минувший четверг папа Лев после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих, воюющих против Ирана "во имя Иисуса", заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.