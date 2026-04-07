Премьер Пакистана попросил Трампа продлить срок для сделки с Ираном

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф попросил Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения с Ираном, призвав Тегеран открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли.

"Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке неуклонно, уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели", — написал он в соцсети X

Шариф также призвал стороны соблюдать прекращение огня в течение этого времени. Глава Белого дома, со своей стороны, заявил, что США находятся в разгаре "жарких" переговоров, а вскоре ему проведут брифинг по предложению Пакистана. По информации агентства Reuters, Иран положительно оценивает его суть и продолжает изучение.

Ультиматум Трампа подойдет к концу в 3:00 мск в среду: он требует от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу , в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.

Дальнейшие шаги американский президент не раскрывает, но регулярно выступает с угрозами и меняет условия. Агентство Reuters на прошлой неделе писало, что итоговая сделка, которую обсуждали Вашингтон с Тегераном при посредничестве Пакистана, будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов.

Ранее во вторник США атаковали иранский остров Харк. По данным СМИ, под удар попали военные объекты, в том числе бункеры, радиолокационная станция и склад боеприпасов, при этом нефтяная инфраструктура не получила повреждений. По некоторым сведениям, американцы били без участия израильских сил.