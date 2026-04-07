Рейтинг@Mail.ru
Премьер Пакистана попросил Трампа продлить срок для сделки с Ираном - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 07.04.2026 (обновлено: 12:34 08.04.2026)
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф попросил Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения с Ираном, призвав Тегеран открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли.
"Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке неуклонно, уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели", — написал он в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Шариф также призвал стороны соблюдать прекращение огня в течение этого времени. Глава Белого дома, со своей стороны, заявил, что США находятся в разгаре "жарких" переговоров, а вскоре ему проведут брифинг по предложению Пакистана. По информации агентства Reuters, Иран положительно оценивает его суть и продолжает изучение.
Ультиматум Трампа подойдет к концу в 3:00 мск в среду: он требует от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Дальнейшие шаги американский президент не раскрывает, но регулярно выступает с угрозами и меняет условия. Агентство Reuters на прошлой неделе писало, что итоговая сделка, которую обсуждали Вашингтон с Тегераном при посредничестве Пакистана, будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Ранее во вторник США атаковали иранский остров Харк. По данным СМИ, под удар попали военные объекты, в том числе бункеры, радиолокационная станция и склад боеприпасов, при этом нефтяная инфраструктура не получила повреждений. По некоторым сведениям, американцы били без участия израильских сил.
В конце марта в регион прибыл десантный корабль Tripoli ВМС США. Многие специалисты связывают это с возможной операцией по захвату острова. Как пишет газета The Washington Post, Штаты планируют многонедельную наземную миссию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В миреИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала