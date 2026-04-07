Эксперт назвал резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу антииранской

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Резолюция Совбеза ООН по Ормузскому проливу является односторонней и антииранской, так как не осуждает агрессоров - США и Израиля, которые вынудили Иран закрыть Ормузский пролив для обеспечения своей безопасности, заявил РИА Новости политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве Фархад Ибрагимов.

"Бахрейн находится в уязвимом положении - крошечное государство, и всё, на что он может рассчитывать, это только лишь на какую-нибудь поддержку в рамках международных институтов. С другой стороны, Бахрейн должен прекрасно понимать, что им могут воспользоваться те же самые американцы для того, чтобы ситуация вокруг Ирана продолжала накаляться", - подчеркнул Ибрагимов.