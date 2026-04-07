Эксперт назвал резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу антииранской

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Резолюция Совбеза ООН по Ормузскому проливу является односторонней и антииранской, так как не осуждает агрессоров - США и Израиля, которые вынудили Иран закрыть Ормузский пролив для обеспечения своей безопасности, заявил РИА Новости политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве Фархад Ибрагимов.
Ранее во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".
"В данном случае этот проект действительно носит антииранский характер и он односторонний, потому что он не осуждает те стороны, которые являются агрессорами, а в данном случае агрессоры две страны - США и Израиль... Иран Ормузский блокирует пролив, и в мирное время даже Россия и Китай бы не поняли этого, но сейчас время немирное. Все прекрасно понимают, что Иран сделал это вынужденно", - отметил Ибрагимов.
По словам эксперта, если бы страны региона, в том числе ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие, осудили бы агрессию США и Израиля в рамках данной резолюции, то можно было бы её обсуждать на высоком уровне, но в предложенном варианте это было не допустимо.
"Бахрейн находится в уязвимом положении - крошечное государство, и всё, на что он может рассчитывать, это только лишь на какую-нибудь поддержку в рамках международных институтов. С другой стороны, Бахрейн должен прекрасно понимать, что им могут воспользоваться те же самые американцы для того, чтобы ситуация вокруг Ирана продолжала накаляться", - подчеркнул Ибрагимов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок.