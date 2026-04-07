Тегеран примет необходимые меры для защиты своего народа, заявили в Иране - РИА Новости, 07.04.2026
20:44 07.04.2026
Тегеран примет необходимые меры для защиты своего народа, заявили в Иране

Иравани: Иран примет соразмерные меры на фоне угроз со стороны США

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ООН, 7 апр - РИА Новости. Иран примет соразмерные ответные меры на фоне угроз Вашингтона нанести удары по гражданской инфраструктуре страны, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.
"Не должно быть никаких сомнений в том, что Иран примет все необходимые меры для защиты своего народа, сохранения своего суверенитета и территориальной целостности и защиты своих жизненно важных национальных интересов с полной решимостью. Соединенные Штаты и израильский режим будут нести ответственность за все последующие действия, региональные и международные", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль перешли все границы, заявил постпред Ирана при ООН
В миреИранВашингтон (штат)Ближний ВостокАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
