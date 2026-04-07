Рейтинг@Mail.ru
В Иране отвергли идею о временном прекращении огня
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 07.04.2026 (обновлено: 20:36 07.04.2026)
Иравани: Иран отвергает временное прекращение огня, служащее для перевооружения

Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 7 апр - РИА Новости. Иран отвергает временное прекращение огня, так как оно служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению дальнейших преступлений, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.
"Иран категорически отвергает временное прекращение огня, особенно в свете июньских событий, когда военные действия возобновились под надуманным предлогом. Прекращение огня в этом контексте служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению новых преступлений", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
В миреИранБлижний ВостокАмир Саид ИраваниООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала