В Иране отвергли идею о временном прекращении огня

ООН, 7 апр - РИА Новости. Иран отвергает временное прекращение огня, так как оно служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению дальнейших преступлений, заявил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.
"Иран категорически отвергает временное прекращение огня, особенно в свете июньских событий, когда военные действия возобновились под надуманным предлогом. Прекращение огня в этом контексте служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению новых преступлений", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.