Израиль и США атаковали сотни школ и учебных центров, заявили в Иране

ООН, 7 апр - РИА Новости. Более 700 школ и образовательных центров, университетов, медучреждений и культурных объектов в Иране подверглись атакам Израиля и США, заявил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани.
"Более 700 школ и образовательных центров, а также университеты, медицинские учреждения и культурно-исторические объекты подверглись нападениям, что отражает явную враждебность по отношению к народу, идентичности и развитию Ирана", - сказал он во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.