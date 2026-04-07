Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции СБ ООН

ООН, 7 апр – РИА Новости. Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.

"Мы выражаем признательность Китаю и Российской Федерации за их ответственную линию поведения, конструктивный подход и использование права вето в полном соответствии с принципами Устава ООН ", - сказал дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.

Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам", для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также "сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".

При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.