Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции СБ ООН

ООН, 7 апр – РИА Новости. Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.
Документ призывал государства "координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам", для содействия обеспечению безопасности и защищённости судоходства через Ормузский пролив, включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также "сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив".
При этом резолюция относилась только к ситуации в Ормузском проливе. СБ документом выражал готовность рассмотреть "дальнейшие меры" против тех, кто препятствует транзитному проходу или свободе судоходства в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе.
Кроме того, документ требовал от Ирана немедленно прекратить нападения на торговые и коммерческие суда в проливе. Также Совет призывал к деэскалации продолжающихся боевых действий, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, возвращению на путь дипломатии и приветствовал продолжающиеся усилия, направленные на достижение прочного мира в регионе.