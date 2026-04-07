Свыше 40 женщин из числа военных США пострадали в операции в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 7 апр – РИА Новости. Свыше 40 американок, служащих в американских вооруженных силах, пострадали при операции в Иране, утверждают в Пентагоне.
Согласно обнародованным данным по состоянию на 7 апреля, всего в ходе боевых действий пострадали 372 военных. Число погибших остается прежним – 13 человек.
Среди 372 пострадавших – 44 женщины, 325 мужчин, еще по троим военным нет данных.
Больше всего пострадавших – старше 35 лет (119 человек), следом – возрастная категория 25-30 лет, таких – 115 человек.