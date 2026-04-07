Россия выступает против ударов по Ирану, заявил Небензя - РИА Новости, 07.04.2026
19:49 07.04.2026 (обновлено: 21:22 07.04.2026)
Россия выступает против ударов по Ирану, заявил Небензя

ООН, 7 апр – РИА Новости. Россия считает неприемлемыми любые атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру Ирана и стран Персидского залива, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона - как ИРИ, так и других стран Персидского залива. Мы считаем недопустимыми удары по их мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
Россия, отметил он, "предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне, для прекращения подобных действий".
Ранее во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето не проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.
Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".
Этот односторонний документ, подчеркивал он, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".
