Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 07.04.2026 (обновлено: 18:09 07.04.2026)
Белый дом ответил на вопрос о готовности ударить ядерным оружием по Ирану

Белый дом назвал писавших об использовании ЯО против Ирана журналистов болванами

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Белый дом, реагируя в соцсети Х на сообщения в СМИ о якобы возможном использовании США ядерного оружия против Ирана, назвал журналистов болванами.
Портал Headquarters ранее опубликовал видео со словами вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что у Вашингтона остались инструменты, которые пока решено не использовать против Ирана. По мнению портала, так вице-президент намекнул, что президент США Дональд Трамп "может задействовать против Ирана ядерное оружие".
"Буквально ничего из того, что сказал вице-президент, не "подразумевает" этого, вы полные болваны", - говорится в публикации в официальном канале Белого дома в ответ на публикацию СМИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
СМИ узнали, что случилось с Трампом из-за Ирана
16:59
 
В миреДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаВашингтон (штат)СШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала