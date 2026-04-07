Белый дом ответил на вопрос о готовности ударить ядерным оружием по Ирану

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Белый дом, реагируя в соцсети Х на сообщения в СМИ о якобы возможном использовании США ядерного оружия против Ирана, назвал журналистов болванами.
Портал Headquarters ранее опубликовал видео со словами вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что у Вашингтона остались инструменты, которые пока решено не использовать против Ирана. По мнению портала, так вице-президент намекнул, что президент США Дональд Трамп "может задействовать против Ирана ядерное оружие".
"Буквально ничего из того, что сказал вице-президент, не "подразумевает" этого, вы полные болваны", - говорится в публикации в официальном канале Белого дома в ответ на публикацию СМИ.