Иран обстрелял израильский контейнеровоз

ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Иранские военные атаковали израильский контейнеровоз, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), утверждая, что судно перевозило военный груз для Израиля.
"Ракетному удару подвергся принадлежащий израильскому режиму контейнеровоз, задачей которого было, используя порт Хор-Факкан в ОАЭ и не проходя через Ормузский пролив, доставить по суше военное оборудование режиму", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство Fars.
КСИР также сообщил, что атаковал более 30 целей в израильских Ришон-ле-Ционе, Беэр-Шеве, Димоне, Араде, Кирьят-Гате, Офакиме, а также порядка десяти целей в Тель-Авиве.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.