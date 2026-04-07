Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли детали плана Ирана по завершению войны
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 07.04.2026 (обновлено: 11:36 07.04.2026)
NYT: Иран предложил США план завершения войны из 10 пунктов

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. План Ирана по прекращению войны с США и Израилем состоит из десяти пунктов, пишет The New York Times.
"Предложение включает в себя гарантии ненападения, прекращение ударов по "Хезболле" в Ливане и отмену всех санкций", — говорится в материале, при этом полный список не приводится.
По данным газеты, Тегеран откроет Ормузский пролив, но введет сбор в размере примерно двух миллионов долларов за каждое судно. Иранские власти намерены разделить его с Оманом. Согласно плану, они используют свою долю для восстановления инфраструктуры и не будут требовать прямую компенсацию у Вашингтона и Тель-Авива.
Накануне агентство IRNA сообщило, что Иран передал США свои предложения через Пакистан и отверг возможность перемирия, настаивая на окончательном урегулировании.
В минувшее воскресенье Трамп потребовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Срок ультиматума главы Белого дома истекает в 3:00 мск в среду. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через этот ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог — в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
В миреСШАИранИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала