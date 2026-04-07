СМИ раскрыли детали плана Ирана по завершению войны

В минувшее воскресенье Трамп потребовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Срок ультиматума главы Белого дома истекает в 3:00 мск в среду. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.