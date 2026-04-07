СМИ раскрыли детали плана Ирана по завершению войны

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. План Ирана по прекращению войны с США и Израилем состоит из десяти пунктов, пишет The New York Times.
По данным газеты, Тегеран откроет Ормузский пролив, но введет сбор в размере примерно двух миллионов долларов за каждое судно. Иранские власти намерены разделить его с Оманом. Согласно плану, они используют свою долю для восстановления инфраструктуры и не будут требовать прямую компенсацию у Вашингтона и Тель-Авива.
В минувшее воскресенье Трамп потребовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае Штаты нанесут удары по иранским мостам и электростанциям. Срок ультиматума главы Белого дома истекает в 3:00 мск в среду. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через этот ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог — в большинстве стран мира выросли цены на топливо.