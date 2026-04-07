Вывезенные с АЭС "Бушер" россияне вылетели в Москву, сообщило посольство

ЕРЕВАН, 7 апр - РИА Новости. Прибывшие из Ирана в Армению в составе группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер" 175 россиян вылетели в понедельник из Еревана в Москву, сообщает пресс-служба российского посольства.
"Шестого апреля еще 175 граждан России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) "Нурдуз"/"Агарак" в составе очередной группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер", вылетели спецрейсом из Еревана в Москву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря слаженным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны всего с начала американо-израильской агрессии против Ирана на родину через территорию Армении вернулись 509 российских граждан. "Выражаем глубокую признательность властям Республики Армения за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников ГК "Росатом", - отметили в посольстве.