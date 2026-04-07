"Окончательная точка". На Западе раскрыли, как Иран ударил по США - РИА Новости, 07.04.2026
06:57 07.04.2026 (обновлено: 11:23 07.04.2026)
"Окончательная точка". На Западе раскрыли, как Иран ударил по США

Аналитик Бо: Иран получил возможность положить конец военным угрозам США

Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Иран получил возможность положить конец многолетним военным угрозам со стороны США и Израиля, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"То, что мы видим сейчас в Иране, — это не просто защита страны, но и ее укрепление. Мы видим, что население становится более сплоченным. Иранцы не просто запускают ракеты — они производят их все больше. Это своего рода система — механизм, военно-промышленный комплекс — который движется вперед в Иране. Это означает, что они производят ракеты, производят другие вещи и получают все больше политической поддержки извне", — отметил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что время работает против Соединенных Штатов, с каждым днем сокращая их возможности.
"Ирану уже около трех десятилетий угрожают нападением со стороны Израиля и США. Теперь Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность. Трамп предоставил Ирану возможность добиться полного прекращения этого, и именно к этому Иран будет стремиться. Чем дольше Трамп тянет, тем больше преимуществ получает Иран и тем меньше свободы для маневра остается у США", — объяснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
