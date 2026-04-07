Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары по целям в Израиле и авиабазам в Кувейте - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 07.04.2026 (обновлено: 09:33 07.04.2026)
Иран нанес удары по целям в Израиле и авиабазам в Кувейте

Press TV: Иран поразил ударами ряд объектов в Израиле и авиабазу США в Кувейте

© AP Photo / Ohad Zwigenberg — Иранские ракеты в небе над Израиле
Иранские ракеты в небе над Израилем - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Иранские ракеты в небе над Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Представителя Центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил о поражении объектов в Израиле и авиабаз в Кувейте, передает телеканал Press TV.
«

"Ключевые объекты на севере и юге Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химические заводы в Беэр-Шеве и скопления израильских войск в Петах-Тикве были поражены высокоточными баллистическими ракетами", — говорится в сообщении.

Целями атак в Кувейте стали два объекта.
«
"Несколько летательных аппаратов на авиабазе "Али ас-Салем" были поражены высокоточными ракетами и беспилотниками. <...> База США "Аль-Адири" в Кувейте подверглась ракетной и беспилотной атаке, в результате чего были уничтожены вертолетные ангары и помещения для американских военнослужащих", — добавляется в материале.
По данным телеканала, под удар попали и центры управления и контроля американской базы "Виктория" в Багдаде, но их нанесло исламское сопротивление в Ираке.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранКувейтСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала