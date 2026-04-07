Иран нанес удары по целям в Израиле и авиабазам в Кувейте

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Представителя Центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил о поражении объектов в Израиле и авиабаз в Кувейте, передает телеканал Press TV.
"Ключевые объекты на севере и юге Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химические заводы в Беэр-Шеве и скопления израильских войск в Петах-Тикве были поражены высокоточными баллистическими ракетами", — говорится в сообщении.
Целями атак в Кувейте стали два объекта.
"Несколько летательных аппаратов на авиабазе "Али ас-Салем" были поражены высокоточными ракетами и беспилотниками. <...> База США "Аль-Адири" в Кувейте подверглась ракетной и беспилотной атаке, в результате чего были уничтожены вертолетные ангары и помещения для американских военнослужащих", — добавляется в материале.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.