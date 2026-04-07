"Большие проблемы". На Западе раскрыли ключевую задачу Трампа по Ирану

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Истинная цель заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана состоит в том, чтобы укрепить доверие рынка, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Трамп апеллирует к самому низкому уровню — к самым низким страстям людей, которые ему верят, а это очень быстро сокращающаяся часть населения. <…> Мне кажется, намерение Трампа в значительной степени состоит в том, чтобы попытаться вселить уверенность в рынки. У США будут большие проблемы, если процентные ставки продолжат расти — а они растут", — отметил он.
По мнению эксперта, пока попытки главы Белого дома повлиять на рынки остаются тщетными.
"По-моему, Трамп пытается укрепить доверие рынка, удерживать низкие процентные ставки, сохранять низкие цены на нефть. И, как мне кажется, в этом и заключается смысл его заявлений (об Иране. — Прим. ред.). <…> Но рынки ему не верят. Никто ему не верит", — подытожил Крайнер.
На прошлой неделе Трамп заявил о близости США к выполнению основных целей военной операции в Иране. Он также пригрозил нанести мощные удары в ближайшие две-три недели, если Тегеран не согласится на мирную сделку.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Тегеран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
