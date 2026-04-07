В Иране озвучили, что на самом деле подталкивает США к переговорам - РИА Новости, 07.04.2026
02:19 07.04.2026
В Иране озвучили, что на самом деле подталкивает США к переговорам

AM: риск закрытия Баб-эль-Мандебского пролива толкает США к переговорам с Ираном

© AP Photo / Iranian Army — Иранские военные на побережье
Иранские военные на побережье. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Риск блокировки Баб-эль-Мандебского пролива между Африкой и Аравийским полуостровом и операция по спасению пилота сбитого американского истребителя, которую в Иране считают провальной, подталкивают США к переговорам с Тегераном, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранский источник в сфере политики и безопасности.
«
"Два ключевых фактора подталкивают (президента США Дональда - ред.) Трампа к переговорам с Ираном при нынешних обстоятельствах: Баб-эл-Мандебский пролив и операция в Исфахане. Администрация Трампа с максимальной серьезностью относится к угрозам закрытия стратегически важного Баб-эл-Мандебского пролива, особенно после выявления конкретных оперативных перемещений", - цитирует телеканал слова источника.
Собеседник телеканала считает, что США понимают, что у них нет реальной возможности добиться значительных успехов на земле или успешно противостоять Ирану на море.
Глава иранской дипломатической миссии в Египте Моджтаба Фердоусипур ранее заявил РИА Новости, что Баб-эль-Мандебский пролив может быть заблокирован движением "Ансар Алла" (хуситами), если США решат высадить десант на иранские острова. До этого член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти сообщил РИА Новости, что движение может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, но только для стран-агрессоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
