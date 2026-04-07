Конец близок: Иран отверг ультиматум, у Трампа не осталось выбора

За сутки до окончания срока ультиматума Трампа Иран ответил, выдвинув свои десять условий мирного урегулирования. США требовали практически капитуляции — сформулированные Вашингтоном 15 пунктов в Тегеране изучали две недели и выставили собственные требования. Не временного прекращения огня, а окончания войны как таковой и долгосрочного урегулирования. На чем настаивают иранцы?

Это основные требования — и Иран не отступит от них и готов к американскому наземному вторжению. Понятно, что США никогда не примут ничего подобного десяти пунктам, но тут важна позиция и стойкость Тегерана . Сломить волю иранского руководства и Ирана в целом у американцев не получилось — так что же теперь делать Трампу?

Завершать и выходить — не из региона, а из войны против Ирана. Да, есть ультиматум Трампа, срок которого истекает в ночь на среду, и обещание устроить "День мостов и электростанций", то есть приступить к тотальному уничтожению иранской инфраструктуры. Вашингтон теоретически может это сделать — но зачем? Позицию Ирана это точно не изменит, а репутация США и лично американского президента будет навсегда запятнана открытым и сознательным масштабнейшим военным преступлением, которое будут справедливо называть геноцидом. Америке и Трампу нечего терять в плане репутации в мире?

Ну это как посмотреть: во всех ключевых столицах очень внимательно наблюдают за приступами бешенства (уже неважно, театральными или реальными) у хозяина Белого дома. И делают весьма далекоидущие выводы, ни один из которых не благоприятен для американцев. Нет, если бы уничтожением гражданской инфраструктуры Трамп добился капитуляции Ирана, это могло бы стать для некоторых аргументом в пользу осмысленности бомбежек — ужас, конечно, но ведь эффективный. Однако можно практически уверенно предсказать, что иранцы не сдадутся. Так зачем бомбить?

Чтобы потом перейти к наземной операции? Но уже понятно, что Трамп категорически не хочет (и не может) этого: даже рисково-показательная операция против острова Харк или демонстративный рейд с захватом иранского урана представляются все менее вероятными. Штатам нужно сворачивать кампанию, тем более что кроме абсолютно объективных внешних факторов есть и еще более важные для него внутренние. Пойдя сейчас на эскалацию и увязнув в наземной операции, Трамп потеряет часть избирателей и гарантированно получит оппозиционный конгресс. То есть сам ограничит свою власть — а это последнее, что ему нужно.

Так что сейчас у Трампа имеется, по сути, лишь один сценарий для того, чтобы выйти из ситуации относительно малой кровью: объявить, что "новый режим" в Иране, конечно, плохой, но лучше прежних, а иранцы "очень стойкие люди", к тому же американцы хотят вернуть свою армию домой, поэтому он не будет "забирать нефть". Все это он уже сказал в понедельник, а теперь ему осталось напоследок аккуратно отбомбиться по нескольким мостам и электростанциям — в наказание за то, что "гребаные иранцы" отвергли его замечательный ультиматум. И объявить о победе и завершении кампании — пока никто не пришел в себя.