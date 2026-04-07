Три человека стали жертвами попадания ракеты в жилой дом в Ираке, пишут СМИ

ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Жертвами попадания ракеты в жилой дом в провинции Басра на юге Ирака стали три человека, сообщило Иракское агентство новостей INA со ссылкой на полицию Басры.
"Трое человек погибли в результате попадания ракеты в жилой дом в районе Южный Хор-эль-Зубайр", - отметили в полиции.
В полиции не уточнили, откуда прилетела ракета.
Хор-эль-Зубайр является крупный промышленным городом на юге Ирака, где расположены производства стали, железа, нефтехимии, а также важный морской порт.