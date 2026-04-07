В Госдуме рассказали, когда в России начнут лечить детей с игроманией

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Родители, чьи дети страдают от игровой зависимости, смогут с 1 сентября получить для ребенка направление к профильному врачу, а также консультативную диагностику и лечение, рассказала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Россияне, которые имеют патологическое влечение к азартным играм, с 1 сентября смогут наблюдаться у психиатра-нарколога и получать соответствующую помощь в государственных медучреждениях, ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Соломатина. "К сожалению, от игровой зависимости страдают не только взрослые, но и дети. Но теперь родитель, понимая, что у ребенка имеется зависимость, может совершенно спокойно на основании этого приказа обратиться в лечебное учреждение и получить направление к врачу-специалисту в этой области и получить консультативную диагностику и лечение", - сказала "Парламентской газете"

По словам депутата, порядок предоставления несовершеннолетнему лудоману медпомощи предполагается такой: родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу. Соломатина подчеркнула, что сегодня в каждой поликлинике должен быть психолог.

"И если там действительно присутствует зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение, где помощь можно будет получить бесплатно", - отметила она.

Парламентарий добавила, что избавиться от игровой зависимости очень сложно. По ее словам, все зависит от того, на какой стадии патологической зависимости находится пациент.