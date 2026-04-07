"Хезболла" атаковала военную инфраструктуру на севере Израиля

БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" нанесло ракетные удары по инфраструктуре армии Израиля в Цфате, Акко и Рош-Пине, говорится в заявлениях пресс-службы движения во вторник.
"Бойцы исламского сопротивления во вторник в 13.00 (время совпадает с московским) атаковали ракетами инфраструктуру, принадлежащую вражеской израильской армии, в оккупированном городе Цфат и в поселении Рош-Пине",- написано в одном из заявлений.
Также, согласно отчетам "Хезболлах", бойцы сопротивления нанесли удары по скоплениям живой силы армии Израиля в поселении Митула, расположенном на израильской территории.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.