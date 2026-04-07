"Хезболла" атаковала военную инфраструктуру на севере Израиля - РИА Новости, 07.04.2026
19:30 07.04.2026
"Хезболла" атаковала военную инфраструктуру на севере Израиля

"Хезболла" атаковала инфраструктуру в Цфате, Акко и Рош-Пине на севере Израиля

© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Боец "Хезболлах". Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" нанесло ракетные удары по инфраструктуре армии Израиля в Цфате, Акко и Рош-Пине, говорится в заявлениях пресс-службы движения во вторник.
"Бойцы исламского сопротивления во вторник в 13.00 (время совпадает с московским) атаковали ракетами инфраструктуру, принадлежащую вражеской израильской армии, в оккупированном городе Цфат и в поселении Рош-Пине",- написано в одном из заявлений.
В другом отчете шиитского сопротивления говорится, что спустя двадцать минут после ударов по объектам в Цфате была атакована военная инфраструктура армии Израиля в Акко.
Также, согласно отчетам "Хезболлах", бойцы сопротивления нанесли удары по скоплениям живой силы армии Израиля в поселении Митула, расположенном на израильской территории.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
