В Белгородской области прокомментировали сообщения о смене губернатора

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работать в обычном режиме, совершает рабочие поездки по региону, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее во вторник "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, сообщили, что федеральные власти обсуждают возможную замену Гладкова на посту губернатора Белгородской области.
"Официальных заявлений от главы региона по этому поводу не поступало. Губернатор, как и его команда, продолжают работать в обычном режиме, включая рабочие поездки по области", - сказали РИА новости в пресс-службе Гладкова в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной отставке губернатора.
Там подчеркнули, что никаких официальных заявлений от главы региона по этому поводу не поступало.
В оперштабе Белгородской области также подтвердили, что Гладков находится на рабочем месте.
"Губернатор, как и всё правительство Белгородской области, находится на рабочих местах. Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента РФ", — заявил оперштаб в комментариях на странице Гладкова в соцсети "ВКонтакте".