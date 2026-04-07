В Белгородской области прокомментировали сообщения о смене губернатора
10:56 07.04.2026 (обновлено: 12:04 07.04.2026)
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работать в обычном режиме, совершает рабочие поездки по региону, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее во вторник "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, сообщили, что федеральные власти обсуждают возможную замену Гладкова на посту губернатора Белгородской области.
Врач держит новорожденного младенца за руку - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Белгороде предложили подход к терапии опасного осложнения у новорожденных
Вчера, 09:00
"Официальных заявлений от главы региона по этому поводу не поступало. Губернатор, как и его команда, продолжают работать в обычном режиме, включая рабочие поездки по области", - сказали РИА новости в пресс-службе Гладкова в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной отставке губернатора.
Там подчеркнули, что никаких официальных заявлений от главы региона по этому поводу не поступало.
В оперштабе Белгородской области также подтвердили, что Гладков находится на рабочем месте.
"Губернатор, как и всё правительство Белгородской области, находится на рабочих местах. Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента РФ", — заявил оперштаб в комментариях на странице Гладкова в соцсети "ВКонтакте".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Под Белгородом мужчину задержали по подозрению в поджоге тепловоза
3 марта, 18:00
 
