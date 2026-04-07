В Белгородской области прокомментировали сообщения о смене губернатора

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работать в обычном режиме, совершает рабочие поездки по региону, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Ранее во вторник " Ведомости " со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, сообщили, что федеральные власти обсуждают возможную замену Гладкова на посту губернатора Белгородской области

"Официальных заявлений от главы региона по этому поводу не поступало. Губернатор, как и его команда, продолжают работать в обычном режиме, включая рабочие поездки по области", - сказали РИА новости в пресс-службе Гладкова в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной отставке губернатора.

В оперштабе Белгородской области также подтвердили, что Гладков находится на рабочем месте.