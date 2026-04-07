Многие страны не пытаются урегулировать конфликт на Украине, заявили в ГД

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Многие страны не предпринимают никаких мер для мирного урегулирования украинского кризиса, а действуют наоборот, продолжая развязывать конфликт, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
"Все ли хотят мирного урегулирования? Мы помним, как двигались мирные договоренности в рамках Минских соглашений, как двигалось решение по обращению по гарантии безопасности России, как проходили переговоры в Стамбуле... Мы видим, как многие страны, руководимые этими политиками, не предпринимают ничего, а действуют наоборот и продолжают развязывать этот конфликт", - сказал "Ленте.ру" Чепа.