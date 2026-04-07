В Госдуме предложили оснастить все остановки общественного транспорта Wi-Fi

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили оснастить все остановки общественного транспорта Wi-Fi, прежде всего в крупных городах, транспортных узлах и местах с высоким пассажиропотоком.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность поэтапного оснащения всех остановок общественного транспорта Wi-Fi, прежде всего в крупных городах, транспортных узлах и местах с высоким пассажиропотоком", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит даже при ограничениях мобильного интернета сохранять доступ к основным цифровым сервисам в дороге, быстрее получать нужную информацию о маршрутах и поездках, поддерживать связь с близкими и пользоваться государственными и иными социально значимыми сервисами.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время во многих регионах доступ к мобильному интернету в общественных местах зачастую ограничен.
"В 2026 году граждане стали чаще сталкиваться с временными отключениями мобильного интернета, а Минцифры продолжило работу с так называемыми белыми списками цифровых сервисов, доступных при ограничениях связи", - отметили они.