В Госдуме предложили оснастить все остановки общественного транспорта Wi-Fi

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили оснастить все остановки общественного транспорта Wi-Fi, прежде всего в крупных городах, транспортных узлах и местах с высоким пассажиропотоком.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть возможность поэтапного оснащения всех остановок общественного транспорта Wi-Fi, прежде всего в крупных городах, транспортных узлах и местах с высоким пассажиропотоком", - сказано в обращении.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит даже при ограничениях мобильного интернета сохранять доступ к основным цифровым сервисам в дороге, быстрее получать нужную информацию о маршрутах и поездках, поддерживать связь с близкими и пользоваться государственными и иными социально значимыми сервисами.

Парламентарии напомнили, что в настоящее время во многих регионах доступ к мобильному интернету в общественных местах зачастую ограничен.