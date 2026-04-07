03:59 07.04.2026
В Госдуме рассказали о схеме аферистов с рассылкой писем от имени Минцифры

Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В России распространяется новая мошенническая схема с рассылкой писем якобы от имени Минцифры, в которых сообщается об оформлении цифровой доверенности на гражданина, вынуждая его самостоятельно связаться со злоумышленниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"В России зафиксировано распространение новой мошеннической схемы, основанной на механике так называемого "обратного звонка". Злоумышленники рассылают письма якобы от имени Минцифры России, в которых сообщается об оформлении на гражданина цифровой доверенности. Главная цель подобных сообщений - вызвать тревогу и вынудить человека самостоятельно связаться с мошенниками по указанным контактам", - сказал Немкин.
Оплата по QR-коду - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Госдуме предупредили о подмене мошенниками платежных QR-кодов
02:40
По словам депутата, после звонка злоумышленники представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов и начинают оказывать психологическое давление, утверждая, что от имени гражданина якобы совершаются противоправные действия.
"Мы видим эволюцию социальной инженерии: мошенники уходят от прямых звонков и всё чаще провоцируют граждан на самостоятельный контакт. Это снижает уровень настороженности - человеку кажется, что он сам контролирует ситуацию, хотя на самом деле уже вовлечён в сценарий атаки", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что особое внимание в этой схеме уделяется деталям, усиливающим эффект запугивания, в рассылках могут использоваться реальные данные из открытых источников - например, упоминание лиц, включённых в публичные реестры, в том числе связанных с террористической деятельностью.
"Использование реальных данных - это ключевой элемент манипуляции. Когда человек видит в сообщении знакомые или резонансные факты, критическое мышление снижается. Важно понимать: государственные органы не действуют через подобные рассылки и тем более не требуют срочных звонков или передачи данных", - напомнил Немкин.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мошенники придумали новую схему с "диагностикой" аккаунта на "Госуслугах"
16 января, 04:11
Депутат напомнил, что ключевое правило цифровой гигиены - не реагировать на давление и не принимать решений в состоянии стресса.
"Если возникает сомнение, необходимо самостоятельно найти официальный номер ведомства и уточнить информацию. Это простое действие позволяет избежать серьёзных последствий", - заключил он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
27 января, 05:54
 
