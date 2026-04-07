В Госдуме предупредили о рисках при поездках за границу на праздники в мае

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россиянам важно исходить из принципа безопасности и предсказуемости маршрутов при планировании поездок на майские праздники, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

« "В текущей международной обстановке при планировании поездок на майские праздники важно исходить из принципа безопасности, предсказуемости маршрутов и экономической целесообразности", - сказал Кривоносов.

Он уточнил, что покупка зарубежных туров возможна, но подходить к этому нужно взвешенно.

« "Сегодня мы видим удорожание авиаперевозок, связанное с облетом ряда стран Ближнего Востока, изменением логистики маршрутов и ростом затрат авиакомпаний на топливо. Это напрямую влияет на стоимость туров", - отметил политик.

Кроме того, депутат добавил, что сохраняются риски изменения расписания и условий перелетов. Поэтому, по его мнению, при выборе зарубежного отдыха важно учитывать возможные дополнительные расходы и выбирать проверенных туроператоров.

« "Безусловно, есть страны, где ситуация остается стабильной и которые традиционно принимают российских туристов", - отметил парламентарий.

Однако, по его словам, даже в этом случае необходимо внимательно отслеживать рекомендации МИД РФ и туроператоров, учитывать транзитные маршруты и возможные изменения в авиасообщении.