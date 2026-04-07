В Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за обман потребителей - РИА Новости, 07.04.2026
01:58 07.04.2026
В Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за обман потребителей

РИА Новости: в ГД предложили увеличить штрафы за обман потребителей в 10 раз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить в 10 раз штрафные санкции за обмеривание, обвешивание, обсчет либо иные формы обмана потребителей при реализации товаров, предусмотрев максимальный размер штрафа до 500 тысяч рублей.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 14.7 КоАП РФ ("обман потребителей").
"Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за обман потребителей в 10 раз, что позволит усилить превентивный эффект законодательства и повысить уровень добросовестности на рынке товаров и услуг", - сказано в пояснительной записке.
Как уточнил в разговоре с РИА Новости Миронов, для граждан штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Он подчеркнул, что штрафные санкции по статье 14.7 КоАП РФ не повышались в стране с 2014 года.
Парламентарий отметил, что подавляющее большинство граждан регулярно сталкивается с нарушением прав потребителей: на рынках, в магазинах, в торговых сетях их обвешивают - отпускают товар меньшего веса, обсчитывают - берут больше денег, чем надо, или обмеривают - отпускают товар меньшего размера по "слегка" завышенной цене.
"Штрафы за нарушение прав потребителей сегодня небольшие. Юрлица максимум заплатят 50 тысяч рублей, директора магазинов и продавцы, на которых зачастую держатся эти махинации, в разы меньше. Обманывают людей вроде бы по чуть-чуть, но на круг получаются приличные суммы, и экономическая "выгода" от этого многократно превышает все возможные санкции", - добавил он.
По мнению автора инициативы, принятие законопроекта будет способствовать снижению количества правонарушений, повышению добросовестности участников потребительского рынка, укреплению доверия к сфере торговли и услуг.
