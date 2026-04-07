В Госдуме назвали открытие Прибалтикой неба для ударов по России агрессией

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Решение стран Прибалтики открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на Россию является агрессией, так исподтишка поступают только трусливые враги, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии относительно их решения открыть небо для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ.
"Открытие неба для ударов по территории России иначе чем агрессия не назовешь. Так исподтишка могут поступать только трусливые враги. Их стоит считать сопричастными и ответственными наряду с киевским режимом за атаки на российские города", - сказал Шеремет агентству.
По его мнению, если страны Прибалтики не внемлют предупреждениям России, то украинские БПЛА должны стать законной целью для уничтожения над их территориями, так как несут прямую угроза гражданам России.