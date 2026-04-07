Баканов назвал главные вызовы для российской космонавтики

12:43 07.04.2026 (обновлено: 12:47 07.04.2026)
Баканов назвал конкуренцию и санкции главными вызовами для космонавтики

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов выступает на просветительском марафоне "Космос со Знанием". 7 апреля 2026
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Конкуренция, развитие смежных отраслей и санкции являются главными вызовами развитию российской космонавтики на современном этапе, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, выступая на просветительском марафоне "Космос со знанием".
"Вызовов крайне много…. Первый вызов – глобальнейшая конкуренция, причем она технологическая. Второй вызов – это смежные отрасли, их привлечение, такие как робототехника, радиоэлектроника, материаловедение, искусственный интеллект. Для нас еще сложности, связанные с санкциями", - сказал Баканов.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
