Баканов назвал главные вызовы для российской космонавтики

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Конкуренция, развитие смежных отраслей и санкции являются главными вызовами развитию российской космонавтики на современном этапе, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, выступая на просветительском марафоне "Космос со знанием".
"Вызовов крайне много…. Первый вызов – глобальнейшая конкуренция, причем она технологическая. Второй вызов – это смежные отрасли, их привлечение, такие как робототехника, радиоэлектроника, материаловедение, искусственный интеллект. Для нас еще сложности, связанные с санкциями", - сказал Баканов.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
