В Германии неизвестные пытались поджечь офисы ведущих партий, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Неизвестные пытались совершить поджог офисов ведущих немецких партий, включая правящие ХДС и СДПГ, в пасхальные выходные на севере Германии, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на правоохранительные органы.
"Служба государственной безопасности ведет расследование по факту поджогов партийных офисов во Фленсбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн - ред.)…Пострадали партии "Зеленые", СДПГ, ХДС, Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость и "Левые". В Киле офис СДПГ исписали граффити", - говорится в материале.
Сообщается, что нападавшие забросили внутрь офисов бутылки с зажигательной смесью, но пожара удалось избежать. Прибывшие на место полицейские обнаружили лишь следы копоти и повреждения на стенах.
Предварительный ущерб от действий злоумышленников оценивается в несколько тысяч евро.
