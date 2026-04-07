ФСБ пообещала найти всех, кто связан с "Чеченской республикой Ичкерия"*

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ФСБ России пообещала найти и привлечь к ответу всех связанных с террористической организацией "Чеченской республикой Ичкерия"*, им будет грозить вплоть до пожизненных сроков.

"Чеченская республика Ичкерия"* (ЧРИ*) и 29 ее подразделений в 14 странах Европы по решению суда признана террористической и запрещена в России, сообщили в ФСБ. По информации российской спецслужбы, члены ЧРИ* воюют против России на стороне киевского режима, они участвовали в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, убивали российских военных и мирных жителей.

"В этой связи ФСБ России обращает внимание граждан на то, что все лица, причастные к деятельности данной террористической организации и оказывающие ей содействие, будут установлены и в соответствии с российским законодательством привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.