ФСБ пообещала найти всех, кто связан с "Чеченской республикой Ичкерия"* - РИА Новости, 07.04.2026
07:53 07.04.2026
ФСБ пообещала найти всех, кто связан с "Чеченской республикой Ичкерия"*

ФСБ пообещала найти и привлечь к ответу всех причастных к ЧРИ

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ФСБ России пообещала найти и привлечь к ответу всех связанных с террористической организацией "Чеченской республикой Ичкерия"*, им будет грозить вплоть до пожизненных сроков.
"Чеченская республика Ичкерия"* (ЧРИ*) и 29 ее подразделений в 14 странах Европы по решению суда признана террористической и запрещена в России, сообщили в ФСБ. По информации российской спецслужбы, члены ЧРИ* воюют против России на стороне киевского режима, они участвовали в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, убивали российских военных и мирных жителей.
"В этой связи ФСБ России обращает внимание граждан на то, что все лица, причастные к деятельности данной террористической организации и оказывающие ей содействие, будут установлены и в соответствии с российским законодательством привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
РоссияЕвропаКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
