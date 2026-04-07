Члены ЧРИ* воюют против России на стороне Киева, заявили в ФСБ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Члены организации "Чеченская республика Ичкерия*" воюют против России на стороне киевского режима, они участвовали в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, убивали российских военных и мирных жителей, сообщили в ФСБ РФ.
По информации ФСБ, "Чеченская республика Ичкерия*" (ЧРИ*) и 29 ее подразделений в 14 странах Европы по решению суда признана террористической и запрещена в России.
"После начала специальной военной операции члены ЧРИ* участвуют в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе украинских вооружённых формирований, в том числе при проведении диверсионно-террористических акций в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация