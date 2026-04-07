Во Франции сделали заявление о войне с Россией
12:40 07.04.2026
Во Франции сделали заявление о войне с Россией

Дюпон-Эньян: европейские страны готовятся к войне с Россией

Солдаты бундесвера
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европа готовится к войне с Россией, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
«

"Берлин "на всякий случай" готовит Бундесвер к численности в 270 000 человек и ограничивает свободу своих граждан в связи с Россией. ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение", — написал он в социальной сети X.

Французский политик охарактеризовал эти действия как самоубийственную эскалацию со стороны Брюсселя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об ограничении права выезда мужчин призывного возраста из ФРГ, сказав, что в Германии забыли уроки истории.
Портал немецкой газеты Frankfurter Rundschau сообщал, что Берлин ужесточ правила выезда для мужчин призывного возраста: вступившие в силу с 2026 года изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца. После вызванного этим сообщением общественного резонанса агентство DPA со ссылкой на представителя германского минобороны сообщило, что выезжать пока можно будет без разрешения бундесвера, но лишь до тех пор, пока военная служба в стране остается добровольной.
В миреРоссияГерманияФранцияМария ЗахароваНиколя Дюпон-ЭньянБундесвер ГерманииЕвросоюз
 
 
