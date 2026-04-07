Поддержку и развитие женского предпринимательства обсудили в Подмосковье

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Подмосковье прошел форум "Женщины в бизнесе: опыт и перспективы", на котором обсудили выстраивание эффективного взаимодействия и поддержку женщин-предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Форум во вторник объединил представителей бизнеса, власти и общественных организаций. Программа включала экспертные выступления, панельные дискуссии и обмен лучшими практиками в сфере женского предпринимательства.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев отметил, что в регионе действует широкий набор инструментов для развития предпринимательства.

"Мы предлагаем комплексную поддержку для развития бизнеса. В частности, действует субсидия на модернизацию и лизинг оборудования. А это 50% от произведенных затрат или авансового платежа по договору лизинга — но не более 10 миллионов рублей, и 50% затрат на приобретение отечественного оборудования — но не более 20 миллионов рублей. Для социальных предпринимателей доступна субсидия в размере 85% от произведенных затрат, но не более 2 миллионов рублей. Кроме того, мы поддерживаем выход на маркетплейсы — предоставляем субсидию в размере 50% затрат до 0,5 миллиона рублей и развитие по франшизе — 50% затрат до 2 миллионов рублей", — приводит пресс-служба слова Жигарева.

Фонд микрофинансирования Московской области предоставляет микрозаймы до 5 миллионов рублей, а региональный гарантийный фонд — поручительства по обязательствам в рамках кредитных договоров, договоров займа, банковской гарантии и лизинга. Также предпринимателям доступна нефинансовая поддержка: инжиниринговые услуги, популяризация продукции и содействие в регистрации товарных знаков и патентов.

Отдельно на форуме была представлена федеральная программа "Мама предприниматель". Региональный этап в Подмосковье в 2026 году стартует 14 сентября, победитель получит грант в размере 150 тысяч рублей.

Также исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольга Щеголева рассказала на форуме о поддержке экспортно ориентированного бизнеса и программе "Сделано в России".

По ее словам, фонд создан в 2016 году в целях поддержки экспортеров Подмосковья. Он помогает с сертификацией продукции, поиском зарубежных покупателей, организует реверсные бизнес-миссии, содействует участию в выставках, предоставляет софинансирование транспортировки и помогает экспортерам во многом другом. Например, стать участниками программы "Сделано в России". Так, за 2025 год через фонд было оформлено 84 сертификата.