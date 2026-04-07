11:01 07.04.2026 (обновлено: 15:10 07.04.2026)
ФАС снизила цены на несколько жизненно необходимых лекарств

Фармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ФАС снизила цены на семь лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых.
"На рассмотрение поступили цены производителей лекарств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний", — заявили в службе.
Так, подешевели отечественные средства "Полиоксидоний" — 37%, перекись водорода — 11%, "Периндоприл" — 45%, а также морфин — 49,8% и "Сафнело"— 22%.
Цена упаковки препарата "Калквенс Т" снизилась на 13% по сравнению с минимальной стоимостью в референтных странах, а лекарства "Симбикорт рапихалер" — на 14% относительно средних показателей прошлого года.
С 24 февраля вступило в силу распоряжение правительства с обновленным перечнем ЖНВЛП. Раньше туда включали только некоторые лекарственные формы средств, стоимость которых регулировало государство. На другие, отличающиеся лишь названием, производители устанавливали цены сами.
По предложению ФАС и Минздрава в России сформировали нормативную правовую базу, которая позволила внести в указанный список все агрегированные формы препаратов. Их будут предоставлять по программе госгарантий бесплатной медпомощи.
