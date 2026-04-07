ФАС снизила цены на несколько жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ФАС снизила цены на семь лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых.

"На рассмотрение поступили цены производителей лекарств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний", — заявили в службе.

Так, подешевели отечественные средства " Полиоксидоний " — 37%, перекись водорода — 11%, " Периндоприл " — 45%, а также морфин — 49,8% и " Сафнело "— 22%.

Цена упаковки препарата "Калквенс Т" снизилась на 13% по сравнению с минимальной стоимостью в референтных странах, а лекарства " Симбикорт рапихалер " — на 14% относительно средних показателей прошлого года.

С 24 февраля вступило в силу распоряжение правительства с обновленным перечнем ЖНВЛП . Раньше туда включали только некоторые лекарственные формы средств, стоимость которых регулировало государство. На другие, отличающиеся лишь названием, производители устанавливали цены сами.