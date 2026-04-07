"Станет сюрпризом". Предупреждение России напугало Запад

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление российского посла в Великобритании Андрея Келина следует воспринимать как сигнал Лондону о последствиях захвата судов, пишет Daily Express.
"Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с так называемым теневым флотом", — говорится в статье.
В марте правительство Британии заявило, что ее военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды.