"Станет сюрпризом". Предупреждение России напугало Запад - РИА Новости, 07.04.2026
09:27 07.04.2026 (обновлено: 13:06 07.04.2026)
"Станет сюрпризом". Предупреждение России напугало Запад

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Кремлевская набережная и Московский Кремль
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление российского посла в Великобритании Андрея Келина следует воспринимать как сигнал Лондону о последствиях захвата судов, пишет Daily Express.
"Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с так называемым теневым флотом", — говорится в статье.
Издание также приводит слова Келина о том, что прорабатываемые меры "станут сюрпризом" для Лондона.
В марте правительство Британии заявило, что ее военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через ее территориальные воды.
Российский посол назвал пиратские планы Лондона грубым нарушением буквы и духа Конвенции ООН по морскому праву. Он добавил, что Британия заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией.
