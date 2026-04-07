ЕС сам посеял зерна украинского конфликта, заявил Вэнс

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Европейские страны сами посеяли зерна украинского конфликта задолго до начала боевых действий, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Зерна этого конфликта были посеяны задолго до начала боевых действий", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Вэнс добавил, что корни конфликта, по его мнению, лежат в плоскости энергетической политики.
ЕС уже длительное время безуспешно ищет место за столом переговоров по Украине. Как заявила в конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у ЕС нет никаких оснований претендовать на это место.