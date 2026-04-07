Рейтинг@Mail.ru
Европа может обновить рекорд по импорту СПГ в апреле, считает эксперт - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 07.04.2026
Европа может обновить рекорд по импорту СПГ в апреле, считает эксперт

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны Европы могут обновить рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в апреле, заявил РИА Новости аналитик консалтинговой компании "Имплемента" Константин Макаров.
По данным эксперта, импорт СПГ в Европу демонстрировал устойчивый рост с начала года: с 10,7 миллиона тонн в январе до 11,4 миллиона тонн в марте, что стало рекордным значением.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
FT рассказала о серьезной угрозе для экономики Европы
09:30
"Однако данные за первые дни апреля – около 1,5 миллиона тонн за пять дней – указывают скорее на сохранение достигнутого уровня, а не на его дальнейшее увеличение... В то же время сценарий "нового рекорда" по итогам апреля в целом выглядит реалистично", - сказал аналитик.
По словам эксперта, этому способствует целый ряд значимых факторов, в том числе сохраняющаяся напряженность на рынке СПГ, стремление стран ЕС нарастить запасы с учётом ценовых рисков, а также эффект предстоящих регуляторных ограничений.
Заметный поставщик СПГ в страны Евросоюза - Россия, следует из данных аналитической компании Bruegel. По ее данным, импорт СПГ из России в этом году дважды обновил рекордные значения - в январе и марте, в ожидании запрета ЕС поставок из России.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
10 марта, 13:12
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала