Европа может обновить рекорд по импорту СПГ в апреле, считает эксперт

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны Европы могут обновить рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в апреле, заявил РИА Новости аналитик консалтинговой компании "Имплемента" Константин Макаров.
По данным эксперта, импорт СПГ в Европу демонстрировал устойчивый рост с начала года: с 10,7 миллиона тонн в январе до 11,4 миллиона тонн в марте, что стало рекордным значением.
"Однако данные за первые дни апреля – около 1,5 миллиона тонн за пять дней – указывают скорее на сохранение достигнутого уровня, а не на его дальнейшее увеличение... В то же время сценарий "нового рекорда" по итогам апреля в целом выглядит реалистично", - сказал аналитик.
По словам эксперта, этому способствует целый ряд значимых факторов, в том числе сохраняющаяся напряженность на рынке СПГ, стремление стран ЕС нарастить запасы с учётом ценовых рисков, а также эффект предстоящих регуляторных ограничений.
Заметный поставщик СПГ в страны Евросоюза - Россия, следует из данных аналитической компании Bruegel. По ее данным, импорт СПГ из России в этом году дважды обновил рекордные значения - в январе и марте, в ожидании запрета ЕС поставок из России.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.