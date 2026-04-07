СМИ: дипломат ЕС раскритиковал работу Европейской службы внешних связей - РИА Новости, 07.04.2026
10:21 07.04.2026
СМИ: дипломат ЕС раскритиковал работу Европейской службы внешних связей

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Дипломат ЕС заявил, что Европейская служба внешних связей работает не так, как должна, пишет издание Politico.
"Все понимают, что Европейская служба внешних связей работает не так, как должна. Сейчас идет дискуссия, потому что все согласны с тем, что система не оптимальна", - приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.
По данным чиновника ЕС, на которого ссылается Politico, санкции против поселенцев на Западном берегу - полная катастрофа, потому что Венгрия продолжает блокировать их введение.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран-участниц Евросоюза снова захотели ввести санкции против израильских поселенцев, но одно государство продолжает блокировать эту идею.
