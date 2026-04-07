FT рассказала о серьезной угрозе для экономики Европы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Зависимость Европы от импорта топлива создает серьезные риски при его резком подорожании, а переход к использованию возобновляемых источников энергии требует огромных инвестиций, написал в статье для Financial Times член исполнительного совета Европейского центрального банка Франк Эльдерсон.
"Энергетическая зависимость Европы стала одной из важнейших уязвимостей нашей экономики. Недавние скачки цен на энергоносители привели к оттоку огромных ресурсов из Европы, вызвали необходимость экстренных мер и создали нагрузку на государственные финансы", — отмечает он.
СМИ раскрыли, чего скоро лишатся европейцы
Автор напомнил слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что подобные ситуации приводят также и к росту инфляции, в результате регулятор оказывается перед выбором между ужесточением монетарной политики и поддержкой экономики.
Европа больше других развитых экономик зависима от импорта энергоносителей, и новая напряженность в мире, например, конфликт на Ближнем Востоке, снова вызовет рост цен. По прогнозам ЕЦБ, это увеличит инфляцию и замедлит экономическое развитие.
Снизить зависимость от колеблющихся глобальных рынков способен переход к "чистой энергетике", пишет Эльдерсон. Он приводит оценку Banco de España, согласно которой развитие ветровой и солнечной энергетики позволило снизить оптовые цены на электроэнергию в начале 2024 года примерно на 40%.
Однако, по данным Еврокомиссии, на такой переход нужно тратить примерно 660 миллиардов евро в год, притом что импорт ископаемого топлива обходится в 400 миллиардов.
Военная операция США и Израиля против Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира существенно растут цены на топливо.