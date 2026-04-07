06:00 07.04.2026 (обновлено: 12:13 07.04.2026)
"Плохая новость". На Западе сделали тяжелое признание о России

Аналитик Макговерн: Европе пора образумиться и понять, что Россия ей не угрожает

Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Европейцам давно пора понять, что российской угрозы никогда не было и нет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Русские обладают таким уровнем терпения, который непонятен большинству людей. Они готовы подождать, пока немцы, французы, британцы — и, осмелюсь сказать, другие в Европе — не начнут осознавать, что их обманули, что российская угроза — это большая сфабрикованная угроза. <…> Байден лгал сквозь зубы, когда говорил, что русские не остановятся на Украине. <…> Нет ни малейших свидетельств того, что Путину за последние 25 лет когда-либо приходило в голову расширять границы России. В отличие от НАТО, которая хотела расшириться за счет Украины", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Запад окончательно запутался в весеннем наступлении/отступлении Украины
Вчера, 08:00
При этом Макговерн иронично предположил, что по мере роста сознания европейцев будет снижаться капитализация их оборонных предприятий.
"Хорошая новость для европейцев — угрозы со стороны России не существует. Но есть и плохая новость. Акции компании Rheinmetall, <…> которые резко выросли за последнее годы, могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся", — пояснил эксперт.
Как ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Европа на пути ядерной эскалации
4 апреля, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаРэй МакговернСергей ЛавровНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Евросоюз
 
 
