04:35 07.04.2026
"Как в 2022 году": аналитик рассказал, с чем рискует столкнуться Европа

РИА Новости: экономист Гулиев заявил о угрозе для Европы системного кризиса

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Европа рискует оказаться в системном топливном кризисе, как в 2022 году, из-за приостановки поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
«
"Ситуация на европейском топливном рынке резко обострилась из-за закрытия Ормузского пролива в результате конфликта на Ближнем Востоке, что привело к резкому сокращению поставок авиакеросина, дизеля и бензина. Дефицит усугубляется зависимостью Европы от импорта из Персидского залива, а также перенаправлением танкеров в Азию. Есть риски системного кризиса, аналогичного 2022 году", - считает эксперт.
Стоимость бензина и дизельного топлива на заправках по всему миру, в том числе в Европе, бурно растет в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Например, средняя цена на дизельное топливо обновила в Германии исторический максимум, побив рекорд марта 2022 года, составив 2,4 евро за литр. А на одной из АЗС в федеральной земле Гессен, по данным газеты Bild, его цена превысила 3 евро за литр. В Литве и Латвии в конце марта цена бензина достигла максимальных значений с 2022 года, составив 1,7 и 1,9 евро за литр.
В марте издание Politico написало со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, что странам ЕС нужно готовиться к длительным перебоям в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, проще всего экономить топливо в транспортном секторе - попросить граждан меньше ездить и летать.
«
"Это прямой сигнал о критическом дефиците", - считает Гулиев.
Зависимость Европы от ближневосточных поставок делает ситуацию острой: по информации эксперта, цены на топливо выросли на 8-20%, его запасы низкие, а альтернативы дорогие.
«
"Без координации это усугубит инфляцию и замедлит рост ВВП", - заключил аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреЕвропаБлижний ВостокПерсидский заливМГИМОBildPolitico
 
 
